להשאיר את רעשי הרקע מאחור

מכשירי השמיעה החדשים והמהפכניים של חברת Phonak העולמית!
טכנולוגיית ה- AI (בינה מלאכותית) משנה את כללי המשחק בתחום מכשירי השמיעה, והופכת אותם לחכמים ויעילים יותר מתמיד הן מבחינת הפונקציונאליות שלהם והן מבחינת שדרוג השמיעה. בזכות היכולת לעבד כמויות עצומות של נתונים במהירות ובדיוק רב, מכשירי שמיעה מבוססי AI מציעים חוויית שמיעה מותאמת אישית שממשיכה להשתפר ולהסתגל לסביבות האזנה משתנות. הבינה המלאכותית מתבססת על כמויות עצומות של נתונים, משפרת משמעותית את שמיעת הסביבה, את זיהוי הדיבור והבנתו, ובכך הופכת את התקשורת היומיומית לקלה יותר ונעימה הרבה יותר. שילוב של הטכנולוגיה המתקדמת במכשירי השמיעה מביא את המכשירים להתאמה אישית ברמה גבוהה, מה שמעניק לכל משתמש חוויה ייחודית, המותאמת אליו במדויק.
הדור החדש של מכשירי השמיעה המהפכניים והמתקדמים ביותר- Infinio Sphere Ultra של חברת Phonak מיועדים לירידת שמיעה קלה עד עמוקה, מתאימים את עצמם אוטומטית לסביבה ומעניקים חוויית שמיעה טבעית נקייה וברורה ללא מאמץ, או התעסקות מיותרת.
מכשירי השמיעה החדשים והמתקדמים Infinio Ultra של חברת Phonak העולמית, מעניקים איכות שמיעה יוצאת דופן והבנת דיבור טובה יותר בסביבה שקטה ורועשת בקלות, ללא מאמץ, או התעסקות מיותרת.
אנחנו שטיינר מכשירי שמיעה! החברה הגדולה והותיקה בתחום שיקום השמיעה בישראל. משנת ,1949 אז נוסדה החברה, בחיפה – ועד היום, אנו מתאימים מכשירי שמיעה לעשרות אלפי לקוחות לקויי שמיעה מרוצים, לאורכה ולרוחבה של הארץ, ממטולה עד אילת.
